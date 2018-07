Por reação no Brasileiro, Guto Ferreira cogita Ponte com time misto na quarta Sem vencer há cinco jogos no Campeonato Brasileiro, onde despencou das primeiras posições para o 11.º lugar, com 18 pontos, a Ponte Preta vive um momento de instabilidade. Por isso, o técnico Guto Ferreira cogita escalar um time misto diante do Coritiba, nesta quarta-feira, em Campinas, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.