Por reação no Brasileiro, Internacional encara Santos como se fosse Libertadores

"Tivemos uma boa conversa. Temos potencial e time para estar em uma situação melhor no Brasileirão, não somente estar com a cabeça na Libertadores. Está na hora de o Inter jogar domingo como se fosse Libertadores", afirmou o treinador em entrevista coletiva.

O Internacional está nas semifinais do torneio continental, mas só volta a jogar no dia 15 de julho, quando receberá o Tigres, do México, no jogo de ida. Até lá, o técnico da equipe colorada espera ter conquistado a maioria dos pontos dos cinco jogos que disputará no Brasileirão.

Para o duelo contra o Santos, Aguirre não fez mistério e praticamente confirmou a equipe. Ele deve manter o esquema com dois atacantes com Nilmar e Lisandro López. D''Alessandro está recuperado de lesão e tem retorno garantido no meio.

Liberado pelo departamento médico, Valdívia treinou durante a semana, mas deve começar no banco de reservas. Com isso, o meio de campo deverá ser formado por Rodrigo Dourado, Anderson e Jorge Henrique.