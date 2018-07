Por Recopa, Levir Culpi poupa titulares no Atlético-MG

Preocupado com o segundo jogo da Recopa Sul-Americana, na próxima quarta-feira, o técnico Levir Culpi vai poupar alguns titulares, como Ronaldinho Gaúcho e Diego Tardelli, no retorno do Atlético Mineiro ao Brasileirão, neste sábado, contra o Bahia.

Além da dupla, o treinador vai preservar Leandro Donizete e terá as baixas de Pierre e Emerson Conceição, suspensos. Sem estes jogadores, Levir Culpi escalou o Atlético nesta sexta com Victor; Marcos Rocha, Jemerson, Leonardo Silva e Alex Silva; Josué, Eduardo, Dátolo e Guilherme; Maicosuel e Jô.

"Possivelmente, será esse o time porque nós estudamos, a gente está no dia a dia com os jogadores e toma algumas decisões. Para esse jogo, temos alguns problemas de cartões e de desgaste", explicou o treinador, que também admitiu preocupação com a segunda final da Recopa.

"Na quarta, temos a decisão contra o Lanús e, já no domingo, enfrentaremos o Sport em Recife. É um tanto irracional, mas é um problema de calendário, de federação. Dentro disso, estamos colocando a melhor equipe para tentar vencer o Bahia", declarou. O Atlético entrará em vantagem contra o Lanús, em casa, por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, na quarta desta semana, em Buenos Aires.

Levir aposta nas novidades da equipe para manter a motivação do grupo, focado na decisão da semana que vem. "Temos uma decisão na quarta e essa mudança na equipe pode determinar esse brilho nos olhos", disse o técnico. "Com isso, a gente consegue manter o time um pouco mais focado no jogo. Inconscientemente, você segura um pouco mais para o jogo de quarta. Como temos um elenco bom, a gente deixa alguns ganharem ritmo, sabendo que eles têm a capacidade de vencer o Bahia".

Confira os jogadores convocados para a partida de domingo:

Goleiros: Victor, Giovanni;

Laterais: Marcos Rocha, Alex Silva, Pedro Botelho;

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel, Jemerson;

Volantes: Claudinei, Eduardo, Josué;

Meias: Dátolo, Maicosuel;

Atacantes: Guilherme, Luan, Jô, André, Marion.