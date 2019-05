Por recuperação no Brasileiro, Fluminense encara Cruzeiro pela 2ª vez seguida

Recuperação é a palavra de ordem no Fluminense para a partida deste sábado contra o Cruzeiro, às 18 horas, no Maracanã, no Rio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Derrotado no clássico contra o Botafogo no fim de semana passado, o time tricolor tem apenas três pontos na tabela de classificação - fruto da incrível vitória por 5 a 4 sobre o Grêmio, em Porto Alegre - e ocupa a incômoda 15.ª colocação.

Para o duelo deste sábado, o técnico Fernando Diniz não deverá contar com Pedro, que ficou fora do treino na véspera no confronto com o Cruzeiro. O atacante ainda sente dores na perna esquerda, provocadas por uma pancada sofrida diante do Botafogo.

Outros dois desfalques são o volante Airton e o lateral-esquerdo Mascarenhas. O primeiro foi ausência nos dois últimos treinos devido a uma lesão na coxa esquerda e o segundo até mostrou uma evolução em relação à lesão patelar, mas o treinador preferiu não relacioná-lo. Como Marlon está fora dos planos, é provável que Caio Henrique continue, de forma improvisada, na equipe titular.

"Sabemos que o começo não está sendo bom, mesmo com boas atuações. Quando a vitória não vem, acaba nos prejudicando. Está nos incomodando. Precisamos ganhar e melhorar isso. Vamos fazer de tudo para mudar a situação, para já neste jogo entrar empenhados para que a vitória possa vir", disse o zagueiro Nino, ressaltando a necessidade de um triunfo sobre o um rival bem conhecido.

Na última quarta-feira, Fluminense e Cruzeiro se enfrentaram no mesmo Maracanã, mas pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O time mineiro saiu na frente com Pedro Rocha, mas os cariocas conseguiram o empate com o gol do atacante João Pedro já nos acréscimos da partida. A volta, em Belo Horizonte, será no dia 5 de junho.