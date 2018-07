Por reforços, Palmeiras testa a paciência e espera por Lucas Lima

SÃO PAULO - O Palmeiras pretende anunciar pelo menos um reforço antes de acabar o ano, mas precisa ter paciência. Alguns dos jogadores que interessam ao clube estão em uma semana decisiva – ou vão entrar em campo nos clubes atuais para lutar pela permanência na Série A ou tentar uma vaga na Libertadores. Caso por exemplo do meia Lucas Lima, do Internacional.

Mais do que pensar em montar o time no ano que vem, a preocupação dos dirigentes colorados é escapar da queda, mesmo com pouco risco de rebaixamento. Após garantir a permanência na elite, o clube gaúcho deve abrir negociações para a troca de Lucas Lima por Luan.

O meia, que atuou emprestado pelo Sport neste ano, foi um dos primeiros indicados por Gilson Kleina, que acompanha e admira o jogador de 23 anos. Como o time gaúcho já manifestou o interesse em Luan, que foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro, a ideia seria propor uma troca. Lucas Lima, inclusive, chegou a treinar no extinto Palmeiras B em 2011, ficou cerca de 30 dias, mas não entrou em acordo com o Verdão.

O empresário de Luan, o ex-jogador Magrão, admite contato da equipe gaúcha. “Ele se valorizou bastante por ter sido campeão brasileiro e o Inter é um dos interessados. O Cruzeiro também pode ficar com ele por mais um tempo. Mas, em relação ao Inter, eles estão pensando mais no Brasileiro. Semana que vem devemos ter alguma novidade”, disse Magrão, em entrevista ao Estado.

O atacante deixou o clube debaixo de muitas críticas, teve uma passagem discreta no Cruzeiro e, apesar do interesse de outras equipes, ele quer voltar ao Palmeiras, contrariando seu agente.

“O Luan tem um carinho muito grande pelo Palmeiras e gostaria de voltar. Nós que temos mais tempo no futebol, entendemos que não é a hora dele retornar, mas temos que respeitar sua vontade”, disse Magrão.

Outro que interessa ao Palmeiras, o lateral-direito Medina está na fase final do Campeonato Colombiano com o Atlético Nacional e, após o término da competição, também pode fechar – desde que a CBF autorize amanhã o aumento no número de estrangeiros por clube, de três para cinco.

BRUNO CÉSAR QUER VIR

Nesta quarta-feira, outro atleta que pode chegar admitiu o interesse do Palmeiras. O meia Bruno César, do Al-Ahli, da Arábia Saudita, foi oferecido e seu nome agradou aos dirigentes e a Gilson Kleina.

“Sou profissional e vou defender a camisa do meu time, independente se tive uma passagem boa pelo Corinthians. Tem de ver que outros jogadores já passaram pelas duas equipes e isso não tem problema nenhum”, disse o jogador, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

A empolgação em poder retornar ao Brasil é tão grande que o meia aceitaria abrir mão das férias. “Se for para o Palmeiras mesmo, vou ter de correr por conta das datas. Se tiver de ficar sem férias, paciência”, minimizou. Bruno César foi dispensado do Palmeiras em 2007. Ele foi promovido do time B para o principal, mas não agradou ao técnico Caio Júnior e foi liberado para procurar clube.

Segundo o jornal AS, da Espanha, o Rayo Vallecano sonha com a contratação do meia Valdivia, mas o jogador não tem interesse em deixar o Palmeiras.