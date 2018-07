Por reforma no gramado da Vila, Santos pega Botafogo no Pacaembu

O Santos pretende realizar melhorias no gramado da Vila Belmiro, e por isso, deverá ficar cerca de duas semanas sem poder utilizar o local. Nesta terça-feira, o clube confirmou que a reforma impossibilitará que o jogo contra o Botafogo, dia 5 de junho, domingo, ocorra na Baixada. O duelo, assim, terá como palco o Pacaembu.

A equipe santista ainda faz mais um jogo da Vila Belmiro, no domingo, contra o Inter, antes de iniciar a curta reforma do gramado. A expectativa é que o Santos possa a voltar a jogar no seu estádio no dia 15 de junho, quando tem pela frente o Sport.

A opção também tem interesses financeiros. O jogo contra o Botafogo está marcado para as 11 horas do domingo, horário que costuma proporcionar bons públicos. O Pacaembu tem mais que o dobro da capacidade de público da Vila Belmiro.

Em 2016, o Santos já atuou duas vezes no Pacaembu. Pelo Paulistão, reuniu 9.897 pagantes contra o Mogi Mirim e 15.985 frente ao Água Santa. Como comparação, o público da final do Estadual, na Vila Belmiro, foi de 16.018 pagantes. A tendência natural é que mais jogos sejam levados para São Paulo no decorrer do Brasileiro.