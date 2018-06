Por rodagem, São Paulo vai usar atletas do time principal no Sub-23

O técnico Diego Aguirre do São Paulo quer trabalhar com um elenco menor as disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana e, para dar ritmo de jogo a alguns atletas menos utilizados, eles serão ocasionalmente utilizados no time Sub-23 para a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Dos 33 atletas que Aguirre tem como opções no elenco atualmente, pelo menos cinco devem "sumir" das listas de relacionados e dos treinos com a equipe principal no CT da Barra Funda. O planejamento do São Paulo deve afetar, inicialmente, atletas que foram recém-promovidos da base, como Bissoli e Caíque, que já tiveram chance de mostrar seu trabalho para Aguirre, mas enfrentam concorrência de atletas como Diego Souza, Tréllez e Marcos Guilherme no time.

O torneio começa no início de junho e, na edição passada, o time do São Paulo foi semifinalista, eliminado pelo Santos, vice-campeão ao perder na decisão para o Internacional. Não há impedimento de que os atletas Sub-23 possam tambem atuar no Brasileirão, desde que estejam regularizados.

Além disso, como o time pode escalar até três atletas com mais de 23 anos para as partidas do Brasileirão de Aspirantes, o São Paulo também não descarta utilizar no torneio até peças consideradas titulares, mas que estejam retornando de lesão no Brasileirão.

O São Paulo já emprestou alguns jogadores nesta temporada para reduzir seu elenco. Dois recém-promovidos da base, o zagueiro Rony foi para o CSA, de Alagoas, e o volante Pedro Augusto passou a defender o São Bento.