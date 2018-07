Por segunda meta, Portuguesa quer surpreender Coritiba

Com a vitória no clássico, aliada ao empate com o Flamengo por 1 a 1, na rodada anterior, o time paulistano chegou aos 12 pontos e deixou a última posição. Sair da lanterna era a primeira meta estipulada pelo treinador. "Agora, nosso objetivo é sair (da zona de rebaixamento). Depois vamos pensar em nos distanciar", explicou Guto Ferreira.

Para a partida, Guto Ferreira fará três modificações. Após cumprir suspensão, o volante Ferdinando volta no lugar de William Arão. Por outro lado, o lateral-esquerdo Rogério está fora por ter recebido o terceiro cartão amarelo. A vaga deve ser ocupada pelo garoto Luan Peres, de 19 anos.

Outra novidade é a volta do meia Cañete. Ele não enfrentou o São Paulo por questões contratuais, já que pertence ao clube do Morumbi. Pela lógica, o argentino deveria voltar no lugar de quem o substituiu: o atacante Diogo. Como o jogador marcou dois gols e foi destaque na última vitória, a tendência é de que o meia Moisés fique no banco. "Fui bem contra o São Paulo e espero dar sequência e melhorar ainda mais", ressaltou Diogo, feliz da vida.