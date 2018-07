Por segurança, FPF decide cobrar ingressos para jogo do São Paulo

Após o confronto entre torcedores do São Paulo e policiais militares e guardas municipais no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, no jogo contra o Rondonópolis pela Copa São Paulo de Juniores, a Federação Paulista de Futebol decidiu tomar providências para a próxima fase.

A partida entre São Paulo e Flamengo, válida pelas quartas de final do torneio, será disputada na Arena Barueri, nesta quarta-feira, com a cobrança de ingressos. Até a fase anterior, todos os jogos da Copinha foram realizados com entrada gratuita. De acordo com a entidade, a medida foi tomada por questões de segurança.

“Diante dos acontecimentos, o confronto entre São Paulo e Flamengo, pelas quartas de final da competição, será disputado na Arena Barueri, em Barueri. E os ingressos serão cobrados, por medida de segurança. A FPF analisa junto aos órgãos competentes medidas que serão aplicadas para punir os responsáveis pelos fatos lamentáveis”, publicou a federação em seu site oficial.

A entidade avalia que a Arena Barueri, local em que o São Paulo atuou duas vezes antes de enfrentar o Rondonópolis, possui melhor infraestrutura para um jogo de risco com duas grandes torcidas como são a de São Paulo e a do Flamengo.

Na noite de domingo, membros de uma torcida organizada do São Paulo entraram em conflito com policiais militares, seguranças e membros da Guarda Municipal de Mogi das Cruzes durante o intervalo do jogo válido pelas oitavas de final da Copa São Paulo, no estádio Nogueirão. O motivo foi a superlotação. Os guardas e seguranças ficaram acuados, enquanto vândalos usavam paus, barras de ferro e até lixeiras para tentar atingi-los.

Policiais Militares que estavam fora do estádio entraram no conflito com balas de borracha e bombas de efeito moral. O gás rapidamente se espalhou por todo o estádio. De acordo com a PM, 15 pessoas ficaram feridas, mas todas foram atendidas no próprio estádio, sem a necessidade de encaminhamento ao hospital. Ainda de acordo com a PM, ninguém foi preso.

Abaixo a nota oficial da Federação Paulista de Futebol:

“A Federação Paulista de Futebol repudia veementemente os fatos provocados por torcedores organizados do São Paulo FC na noite de domingo (17), em Mogi da Cruzes, durante partida entre São Paulo e Rondonópolis, pela quarta fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A FPF esclarece que o estádio do jogo, que não era considerado de risco, foi recém-inaugurado e reunia condições para abrigar a partida.

Diante dos acontecimentos, o confronto entre São Paulo e Flamengo, pelas quartas de final da competição, será disputado na Arena Barueri, em Barueri. E os ingressos serão cobrados, por medida de segurança. A FPF analisa junto aos órgãos competentes medidas que serão aplicadas para punir os responsáveis pelos fatos lamentáveis.