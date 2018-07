Por segurança, EUA cogitaram fechar praia em Recife A seleção que parece mais preocupada com segurança nesta Copa do Mundo é a dos Estados Unidos. A equipe do país chega às 17 horas desta terça-feira em Recife e foi armado um esquema especial para recebê-los. Preocupados com possíveis problemas, os norte-americanos até questionaram a possibilidade de parte da praia de Boa Viagem fosse fechada enquanto eles estivessem na capital pernambucana.