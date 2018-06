Por segurança, Fifa faz varredura no local de treino da seleção em Sochi

O local de treino da seleção brasileira em Sochi passou por uma inspeção de segurança no fim da tarde desta terça-feira, no horário da Rússia. Horas depois do término do primeiro treino da equipe do técnico Tite no país sede da Copa do Mundo, órgãos de segurança local e representantes da Fifa fizeram uma varredura no complexo do estádio Slava Metreveli, que recebeu pela manhã a atividade.

O procedimento padrão só foi realizado excepcionalmente nesta terça-feira por ter sido o dia de treino aberto ao público. Nos demais dias a operação não será necessária. A partir de quarta-feira o técnico Tite comandará trabalhos no local sem a presença de torcedores e com somente 20 minutos de cada atividade liberados para os jornalistas acompanharem. Geralmente, o período corresponde a trabalhos de aquecimento.

O complexo onde a seleção brasileira vai se preparar durante a Copa do Mundo recebeu nesta terça cerca de 4 mil pessoas. O público formado na maioria por crianças gritou bastante por Neymar, porém promoveu também alguns contratempos. Invasões a campo deram trabalho ao efetivo de segurança. Ao fim da atividade, quando o camisa 10 da seleção se aproximou para cumprimentar os fãs, uma grade tombou pelo excesso de gente que se debruçava nela.

Nesta quarta-feira a atenção da maior parte dos órgãos de segurança de Sochi estará voltada para outra seleção. A Polônia desembarca na cidade para fazer a sua preparação para o Mundial. A equipe europeia vai ficar hospedada em um hotel na região central, a cerca de 4 km do local escolhido pela seleção, e vai fazer os treinos em um estádio mais afastado, que fica praticamente em uma das saídas da cidade.

A seleção brasileira permanece em Sochi até sexta-feira, dia da viagem para Rostov. Por lá, no domingo, a equipe do técnico Tite fará a estreia no Mundial ao enfrentar a Suíça pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo.