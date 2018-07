Por segurança, jogos do Francês não terão torcida visitante neste fim de semana

De acordo com o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Frederic Thiriez, todas as partidas das primeira e segunda divisões do Campeonato Francês neste fim de semana não terão a presença de torcedores do time visitante. O dirigente anunciou a decisão depois de uma reunião com um comitê francês que cuida da segurança nos eventos esportivos do país.

O ministro dos Esportes da França, Patrick Kanner, também confirmou que a retomada do Campeonato Francês, após a parada para as Eliminatórias da Eurocopa e amistosos internacionais de seleções, acontecerá normalmente a partir desta sexta-feira. "Obviamente a liga tem que tomar todas as medidas de segurança e o Estado vai usar o seu poder de polícia para garantir a segurança", disse.

A 14.ª rodada do Campeonato Francês terá seu início nesta sexta-feira com o jogo entre Nice e Lyon, no sul do país. No sábado, serão mais seis partidas com destaque para o duelo entre Lorient e o atual líder Paris Saint-Germain, em Lorient. A rodada termina no domingo com três duelos, sendo um deles um clássico do sul da França entre Saint-Étienne e Olympique de Marselha.