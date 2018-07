Por seleção, Corinthians treinará no sul de Minas

A concentração na cidade localizada a 107km de São Paulo será na véspera do jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo.

Enquanto as duas maiores torcidas do País estiverem jogando no Engenhão, no domingo, a seleção brasileira estará treinando no CT corintiano, no Parque Ecológico. Já no dia seguinte, a equipe de Mano Menezes realiza atividade no Pacaembu, estádio que será palco do amistoso de despedida de Ronaldo, contra a Romênia, na terça.