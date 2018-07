Por seleção irlandesa, Roy Keane deixa seu cargo no Aston Villa

O ex-jogador Roy Keane anunciou nesta sexta-feira que está deixando o cargo de assistente técnico do Aston Villa. A decisão do ex-meio-campista foi motivada pela dificuldade em acumular dois cargos, já que ele também exerce a função de assistente na seleção irlandesa.

Em comunicado divulgado no site do clube, Keane afirmou que vinha sendo "muito difícil" combinar as funções. "Não é justo nem com o Aston Villa nem com a Irlanda, então eu tomei esta decisão", comentou o ex-jogador, que havia sido contratado para auxiliar o técnico Paul Lambert no time de Birmingham em julho.

O treinador do Aston Villa, aliás, lamentou a decisão, mas lhe desejou sorte. "Roy veio até mim nesta manhã e ele me informou que, definitivamente, a dificuldade de combinar ambas as tarefas pediu que ele tomasse essa decisão, que eu respeito totalmente", comentou.

Keane fez história coma camisa do Manchester United, onde atuou de 1993 a 2006. Neste período, conquistou, entre outros, sete títulos do Campeonato Inglês, um da Liga dos Campeões e um do Mundial de Clubes.