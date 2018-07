Por simulação, meia da Juventus é suspenso por 2 jogos

Aos 34 minutos da partida de domingo, o meia-atacante sérvio caiu na área em disputa com o zagueiro Daniele Portanova, em polêmico lance que a arbitragem assinalou o pênalti. Mas na cobrança, Vincenzo Iaquinta desperdiçou e o confronto permaneceu empatado por 0 a 0.

Com a suspensão de dois jogos, Krasic está fora da importante partida contra o Milan, no próximo final de semana, pelo Campeonato Italiano. E também perderá o jogo com o Cesena, em 7 de novembro.