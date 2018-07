Por Tevez, Milan anuncia nova reunião com City na 5ª

MILÃO - Em nova tentativa para ter Carlos Tevez em 2012, o vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, fará mais uma reunião com a diretoria do Manchester City nesta quinta-feira. O atacante, que está na Argentina, não participará do encontro.

Galliani deverá fazer nova proposta de empréstimo pelo jogador, após ter recusada a oferta inicial de vínculo provisório por apenas seis meses. Desconfiado do rendimento do atleta, o dirigente italiano quer acertar um contrato de empréstimo antes de concretizar a compra do argentino.

O Manchester City, por sua vez, só quer negociar o atleta em definitivo. O clube está insatisfeito com a falta de disciplina de Tevez, que deixou a Inglaterra no mês passado sem a autorização da diretoria.

Ciente dessa exigência do clube inglês, Galliani avisou que a reunião não deverá definir ainda a transferência do atleta. "Temos uma reunião com o Manchester City, mas provavelmente não será decisiva para concluir as negociações", adiantou o dirigente.

Se a proposta for recusada novamente, o City poderá iniciar contato com o Paris Saint-Germain, que já demonstrou interesse em acertar a compra definitiva do atleta. Caso desista da disputa, o Milan voltará suas atenções para o atacante Maxi Lopez, ex-Grêmio, que defende atualmente as cores do Catania.