Por título, Grêmio e Internacional duelam no Olímpico

Com 46 pontos, um a menos que o seu maior rival, e a melhor campanha do segundo turno, o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho só tem uma dúvida para o clássico 383 da história do Gre-Nal: André Lima. O parceiro do goleador Jonas no ataque ainda não está totalmente recuperado de uma torção no joelho esquerdo e não treinou durante toda a semana. Se for vetado, Júnior Viçosa entra em seu lugar.

Já para o meia Douglas, o armador Giuliano é a maior preocupação no time do Internacional. "Ele é habilidoso, faz gols e dá assistências perfeitas. É o melhor do Inter. Por isso chegou à seleção (convocado pelo técnico Mano Menezes)".

Independente de já ter a vaga garantida na Libertadores de 2011, por ser o atual campeão, o Internacional encara o Gre-Nal como se fosse uma decisão de campeonato. Na quinta posição, uma vitória sobre o rival significa chances de continuar sonhando com o título, além de afastar o seu maior adversário da zona de classificação para a competição continental.

Além disso, o jogo também vai servir para que o técnico Celso Roth entrose bem o time que vai disputar o Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, em Abu Dabi (Emirados Árabes Unidos). O lateral-direito Nei, com dores no músculo posterior da coxa direita, é a dúvida. Se não tiver condições, Glaydson será o seu substituto.

O atacante Rafael Sóbis, recuperado de lesão, fica na reserva. O meia argentino D''Alessandro alerta para a rápida saída de bola do Grêmio. "Eles têm muita velocidade nas jogadas. É preciso cuidar muito bem disso".