Por título, Palmeiras terá de melhorar contra times das últimas posições

As próximas rodadas do Campeonato Brasileiro prometem ser de angústia para o Palmeiras. Além da ansiedade pelo título nacional, o time concilia o otimismo de ter pela frente adversários que estão na zona de rebaixamento com a desconfiança de ter perdido vários pontos para clubes que habitam as últimas posições da tabela.

A equipe pode ser campeã nesta quarta-feira se ganhar do América-MG e contar com a combinação de alguns resultados nesta 36.ª rodada. Inter e Flamengo não podem vencer, respectivamente, o Atlético-MG e o Grêmio.

Dos quatro ocupantes atuais da zona de descenso, para três o Palmeiras perdeu pontos. O último tropeço ocorreu domingo, para o já rebaixado Paraná. Os outros vacilos foram no primeiro turno, com dois empates sem gols. Um deles com a Chapecoense, em casa, e o outro diante do América-MG, adversário desta quarta-feira no Allianz Parque. O duelo em agosto, em Belo Horizonte, teve até pênalti perdido pelo lateral Jean.

A única derrota do Palmeiras como mandante neste Brasileiro foi para um time de campanha ruim. O Sport, atualmente um ponto acima da zona de rebaixamento, ganhou em maio no Allianz por 3 a 2. Em junho, a equipe comandada por Roger Machado vacilou diante do então lanterna da competição, o Ceará, ao não aproveitar o mau momento do rival e ficar no empate por 2 a 2 em Fortaleza.

"Faltam três jogos e somos líderes. Temos de focar na reta final para não cometer os mesmos erros", disse o meia Bruno Henrique sobre o jogo com o Paraná, em Londrina, domingo. "Não temos de arrumar desculpa. Queríamos ter vencido. Viemos para brigar para vencer e sabíamos que podíamos dar um passo grande para o título", completou.

No ano passado, o Palmeiras terminou como vice-campeão e também lamentou pontos perdidos para times da parte de baixo da tabela. Os rebaixados Avaí e Coritiba, por exemplo, levaram a melhor, assim como o Vitória, que escapou da queda na última rodada. Felipão tem como uma de suas preocupações a ansiedade do elenco. "Temos de administrar para isso não influenciar em campo", disse o treinador.