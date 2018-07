Vitor Hugo pede para elenco do Palmeiras 'acreditar no que Cuca pede'

O zagueiro Vitor Hugo concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e festejou o triunfo sobre o Atlético Paranaense no domingo, por 1 a 0, resultado que manteve o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Autor do gol da vitória, ele afirmou que o time está no caminho certo para conquistar o torneio.

E, para consolidar o posto, segundo Vitor Hugo, o elenco precisa estar atento a tudo o que o técnico Cuca pede. "O campeonato está acabando já, faltam 18 rodadas. Temos de manter a pegada, acreditar no que o professor pede e nos manter firmes, além de evitar erros bobos que aconteceram no passado", avaliou o zagueiro, enaltecendo a vitória de domingo.

"Por ser fora de casa, essa vitória foi importantíssima. Contávamos com um resultado bom, no mínimo (o time) sairia com um ponto, mas conseguimos três e ajudou demais - ainda fiz um gol. Só felicidade, eu nem consegui dormir na concentração", contou.

Vitor Hugo comentou ainda sobre a importante marca que completará: fazer 100 jogos pelo Palmeiras. O feito, que deve ser concretizado no domingo, contra a Ponte Preta, no Allianz Parque, deixa o entusiasmado zagueiro ainda mais animado.

"Imagina? É muita coisa (completar 100 jogos), fico feliz, lisonjeado e muito grato ao Palmeiras pela possibilidade de completar tantos jogos. Espero estar no próximo jogo para concretizar isso. Estou muito feliz, e o torcedor está apoiando demais", finalizou.