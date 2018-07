Por títulos, Jucilei quer que São Paulo mantenha 'espírito guerreiro' de 2017

Garantido no São Paulo após ser comprado em definitivo pelo clube, o volante Jucilei disse que o time de Dorival Junior precisa manter o "espírito guerreiro" que, em sua avaliação, marcou a luta contra o rebaixamento em 2017, para poder lutar por títulos na próxima temporada.

"Queremos colocar o São Paulo no lugar que merece", disse o jogador, ao site do clube. "O clube é grande, respeitado e tem que brigar pela parte de cima da tabela. O São Paulo é conhecido no mundo inteiro, tem história e por isso a nossa expectativa é de disputar troféu em 2018. Vamos levar o espírito guerreiro de 2017 para o próximo ano.”

Jucilei festejou a renovação com o clube tricolor, com o qual diz ter se identificado. O jogador vinha falando há meses de sua vontade em continuar no Morumbi, apesar do vínculo que se encerraria no fim deste mês. Agora, o contrato de Jucilei com o São Paulo vai até 2021.

“Ser jogador do São Paulo representa muito, porque me identifiquei com a torcida e com o clube. Fui recebido de braços abertos por todos aqui, desde o início, e isso me ajudou bastante. Estou muito feliz no São Paulo, minha família também e é uma enorme conquista representar estas cores nas próximas temporadas.”

Exaltado pela torcida tricolor ao longo da temporada, Jucilei disse que espera ajudar o time a dar alegrias para a torcida em 2018. “A torcida tem uma grande parcela de contribuição nesta decisão de permanecer no clube. O apoio dos torcedores em 2017 foi surreal. Eles fizeram coisas que eu nunca tinha visto. E espero que a próxima temporada seja de muitas alegrias, porque a nossa torcida merece. Que a nossa sintonia, entre time e arquibancadas, seja mantida em 2018.”