Por 'transparência', CBF ameaça excluir clubes caloteiros

"O cumprimento estrito de tais normas, com a adoção de padrões gerenciais que resguardem o equilíbrio econômico-financeiro e competitivo dos clubes, é condição essencial para assegurar às agremiações o direito de participação nas competições, bem como a manutenção dos pontos e classificação conquistados", apontou a CBF.

De acordo com as regras estipuladas, cada clube terá que comprovar a regularidade de suas obrigações tributárias, a existência e autonomia de conselho fiscal, a redução do déficit operacional ou do prejuízo, o cumprimento de todos os contratos de trabalho e o regular pagamento dos respectivos encargos, de todos os profissionais contratados, mediante a apresentação dos comprovantes de pagamento de salários.

Também consta o recolhimento de FGTS, de recolhimento das contribuições previdenciárias e de pagamento das obrigações contratuais e quaisquer outras havidas com os atletas e demais funcionários, inclusive direito de imagem, ainda que não guardem relação direta com o salário.

Além disso, para que haja mais transparência ao prestar as contas, os clube deverão explicitar as receitas de transmissão e de imagem, receitas de patrocínios, publicidade, luvas e marketing, receitas com as transferências de atletas, receitas de bilheteria, receitas e despesas com atividades sociais da entidade, despesas totais com modalidade desportiva profissional.

Contando as despesas decorrentes do pagamento de direitos federativos de atletas, despesas decorrentes dos direitos de imagem de atletas, despesas com modalidades não profissionais e receitas decorrentes de repasses de recursos públicos de quaisquer natureza, origem e finalidade.