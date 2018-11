Por tratamento de pele, Mano desfalca Cruzeiro nas próximas rodadas

O Cruzeiro não terá seu treinador ao longo das próximas semanas. Mano Menezes se afastará do trabalho para continuar um tratamento na pele, que iniciou no ano passado, também na reta final da temporada. Com isso, o comando da equipe celeste ficará a cargo do auxiliar Sidnei Lobo.

"Infelizmente o Mano não vai conseguir acompanhar a gente durante um período, mas o Sidnei está muito preparado. Ele demonstra isso nos treinos e nos jogos, nos orientando e indicando o que temos que fazer. A participação dele é muito importante junto ao elenco. Então, o Sidnei está preparado para substituir o Mano nestas atividades em que ele não estará presente", declarou o volante Lucas Romero nesta segunda-feira.

Sem Mano, Sidnei Lobo será o responsável por comandar o Cruzeiro já no confronto diante do Corinthians, nesta quarta-feira, no Mineirão. Por mais que o time mineiro não tenha grandes pretensões no Brasileirão, Romero garantiu motivação para a reedição da decisão da Copa do Brasil.

"A partida de quarta será um jogo grande, porque dois grandes times vão jogar. Hoje, estamos mais tranquilos porque conseguimos conquistar a Copa do Brasil e a vaga da Copa Libertadores do ano que vem. Mas, jogando em casa, temos a obrigação de fazer grandes jogos e dar alegria para a nossa torcida", considerou.

Sidnei Lobo deve definir a equipe que vai a campo no treino de terça-feira. Ele não poderá contar com Dedé e Arrascaeta, em suas respectivas seleções, além de Edílson, Rafael Sóbis e Sassá, suspensos. As boas notícias são as voltas do meia Mancuello e do atacante Rafinha.