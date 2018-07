Por treino com titulares, Dorival só viaja no domingo para dirigir Santos reserva Definido com a equipe de reservas para enfrentar o Vasco no domingo, o Santos viajou ao Rio de Janeiro neste sábado ainda sem Dorival Júnior. De olho na final da Copa do Brasil, o treinador permaneceu no litoral paulista para comandar a equipe titular em um treino na manhã de domingo.