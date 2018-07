Por Túlio, Botafogo marca amistoso com time angolano O atacante Túlio, de 43 anos, terá mais uma oportunidade de se aproximar do milésimo gol na carreira no sábado que vem. Ele participará de mais um amistoso com a equipe sub-23 do Botafogo, montada exclusivamente para ajudá-lo nesta busca, que enfrentará o Santos, de Angola, no Caio Martins, às 10 horas.