Por unanimidade, STJD descarta anulação de Náutico x Paysandu pela Série C

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu não levar adiante a solicitação de impugnação da partida entre Náutico e Paysandu, disputada no último dia 8, pela rodada de volta das quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro, no estádio dos Aflitos, no Recife. Em sessão realizada na tarde desta sexta-feira, no Rio de Janeiro, o pedido feito pelo clube paraense foi julgado improcedente por unanimidade.

O jogo em questão decidiu um dos acessos à Série B de 2020 e o Paysandu tinha a esperança de uma nova chance de disputar a vaga. Ainda existe a possibilidade de recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês), na Suíça, o que ainda será avaliado pelo departamento jurídico do time de Belém.

O Paysandu pediu a anulação por avaliar que o árbitro gaúcho Leandro Pedro Vuaden cometeu um erro de direito ao marcar um pênalti a favor do Náutico aos 49 minutos do segundo tempo, quando a equipe paraense vencia por 2 a 1.

No lance, a bola tocou a mão de Anderson Uchôa, dentro da área, após Wellington Reis afastar de cabeça. Os dois atletas estavam muito próximos. A cobrança foi convertida por Jean Carlos e, na sequência, o time pernambucano levou a melhor na disputa de pênaltis para conquistar o acesso.

Durante o julgamento, o procurador Felipe Bevilacqua afirmou que a regra é interpretativa e pediu que nenhum outro caso da mesma natureza seja acolhido pelo Tribunal no futuro.