Por vaga em seleção, Malouda ameaça deixar Chelsea

"Não estou jogando o suficiente. Estou muito limitado para as minhas ambições. Não posso estar feliz com isso. Se for necessário, vou sair", declarou o atacante de 31 anos à imprensa francesa.

Malouda é cotado para reforçar o Paris Saint-Germain, que tem demonstrado interesse por vários jogadores às vésperas da abertura da janela de transferências. Ele seria indicação do técnico Carlo Ancelotti, apontado como futuro sucessor de Antoine Kombouaré, no PSG. Ancelotti trabalhou com Malouda no Chelsea.

O PSG, do diretor de futebol Leonardo, também está de olho no argentino Carlos Tevez e no inglês David Beckham para a segunda metade da temporada 2011/2012.