Por vaga, México antecipa treinos e convoca três jogadores argentinos

CIDADE DO MÉXICO - Contratado para tentar classificar o México para a Copa do Mundo, o técnico Manuel Vucetich resolveu convocar três jogadores argentinos naturalizados para os dois últimos jogos da seleção mexicana nas Eliminatórias da Concacaf. Na lista aparecem Christian Giménez, Lucas Lobos e Damián Álvarez.

Lobos, meia do Tigres, é o único estreante, uma vez que nunca havia antes havia sido convocado. Álvarez, outro do Tigres, teve sua primeira chance no ano passado e voltou a ser lembrado nos jogos que o México fez em setembro, perdendo para Honduras e Estados Unidos. Já Giménez, do Cruz Azul, só foi lembrado nas duas últimas convocações.

O México vive situação complicada nas Eliminatórias. A equipe é apenas a quinta colocada do hexagonal final, com oito pontos, igual ao Panamá (fica atrás no número de gols marcados) e três pontos atrás de Honduras. Costa Rica e Estados Unidos já estão classificados.

Para ficar com a vaga direta, o México tem que vencer Panamá e Honduras nas duas últimas rodadas, em 10 e 14 de outubro. De qualquer forma, existe a possibilidade de terminar em quarto e jogar a repescagem contra a Nova Zelândia, que veio das Eliminatórias da Oceania.

Por conta do medo de ficar fora da Copa, Vucetich, que acabou de assumir a equipe, convocou 25 jogadores, que já se apresentam nesta quarta-feira, com mais de duas semanas de antecedência ao próximo jogo. Na lista, porém, apenas jogadores que atuam no México.