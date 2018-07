Por vaga no G4, Bahia muda o esquema contra o Goiás Confiante em uma boa atuação contra o Goiás, neste domingo, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Bahia, Cristóvão Borges, deve mandar para a partida uma equipe mais ofensiva do que a que vem jogando com a mudança de um volante por um meia. Uma vitória pode recolocar o time entre os quatro primeiros colocados - com 13 pontos, ocupa a sexta colocação.