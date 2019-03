Por viagem, presidente do Fla estará de licença durante estreia na Libertadores

O presidente Rodolfo Landim pediu licença e não estarão a serviço do Flamengo na estreia da Libertadores, terça-feira que vem, contra o San José, na Bolívia. Por conta de uma viagem particular, o dirigente se ausentará de seu cargo nas próximas semanas.

Landim havia agendado uma viagem familiar e não conseguiu adiá-la. A assessoria da presidência, no entanto, garantiu que o dirigente já não estaria na viagem à Bolívia. Como a partida acontecerá nos 3,7 mil metros de altitude de Oruro, somente 50 pessoas embarcarão no voo, por questão de segurança.

De acordo com a assessoria, Landim já não estava entre estas 50 pessoas, independentemente de sua licença. O principal dirigente na delegação rubro-negra, então, será o vice-presidente de futebol, Marcos Braz.

A tendência, aliás, é que Landim esteja ausente também na segunda partida do Flamengo no torneio continental, contra a LDU, dia 13, no Maracanã. O vice-presidente Rodrigo Dunshee também se ausentará da estreia da equipe na Bolívia, pediu licença por causa de uma viagem, mais curta, e deverá estar de volta ao cargo já na semana que vem.