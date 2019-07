Entenda por que a Copa América será disputada em 2020

Como aconteceu nas edições 2015 e 2016, a Copa América será realizada novamente em dois anos consecutivos. No ano que vem, mais uma edição do principal torneio continental será disputado e a ideia partiu da própria Conmebol, com o objetivo de igualar o calendário com o que acontece na Europa.

A próxima Copa América será realizada na Argentina e na Colômbia, que vão dividir a organização da competição. A partir de 2020, o torneio será realizado a cada quatro anos, como acontece com a Eurocopa.

Para que a Copa América ficasse no mesmo ano da Euro, foi preciso que o torneio fosse realizado em 2020, para que a edição seguinte fosse em 2024. A Fifa autorizou a novidade por parte da Conmebol e por isso, no ano que vem, mais uma vez as principais seleções do continente vão se enfrentar.

A Copa América foi disputada pela primeira vez em 1916 e desde então, nunca teve uma sequência certa de anos de disputa. Já teve edições em anos seguidos, com dois, três quatro e até mais anos de diferença de uma edição para outra.

Como aconteceu nesta edição, mais uma vez a Copa América terá convidados. Os visitantes da vez serão a Austrália e o Catar, que já esteve presente neste ano, mas não passou da primeira fase.