Porsche de Maradona na década de 1990 é vendido por R$ 3,2 milhões em leilão

Um Porsche que pertenceu ao ex-jogador argentino Diego Maradona durante sua última temporada como atleta na Europa foi vendido por 483 mil euros (R$ 3,2 milhões) em um leilão. O preço do veículo superou a estimativa inicial, que era de até 200 mil euros (R$ 1,3 milhão). A identidade do comprador não foi revelada.

Com este Porsche, "Maradona mostrou que seu pé direito era tão potente no acelerador quanto o esquerdo na bola, pois passou por um semáforo a 180 km/h", informou a casa de leilões Bonhams. Maradona, que morreu no ano passado aos 60 anos, usou o Porsche 911 prateado de 1992 para ir e voltar de treinos e partidas quando jogou no Sevilla, na temporada de 1992-93, depois de ficar suspenso durante 15 meses por testar positivo para cocaína em um exame antidoping.

Leia Também Fora das quartas da Liga dos Campeões pela 1ª vez desde 2005, Messi e CR7 têm futuro indefinido

O carro ficou 20 anos com outro dono na ilha espanhola de Maiorca. Depois, passou pelas mãos de vários colecionadores franceses. Atualmente está com cerca de 120 mil quilômetros rodados.

Maradona rendeu manchetes tanto dentro quanto fora de campo naquela temporada no Sevilla. À época, chamou atenção também o fato de os diretores do Sevilla, com suspeitas sobre suas saídas noturnas, terem contratado detetives para monitorá-lo.

A família do astro também começa a discutir o que fazer com os presentes deixados por torcedores na Casa Rosada por ocasião do seu velório, quando milheres de argentinos desafiaram a pandemia para se despedir de Maradona. São camisas de futebol e relíquias com a imagem do ídolo.