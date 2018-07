Portaria define normas do Profut para clubes parcelarem dívidas O Ministério do Trabalho e Previdência Social e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicaram nesta sexta-feira, no Diário Oficial da União, portaria que estabelece normas para parcelamento de débitos de contribuições sociais no âmbito do Programa de Modernização e Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut), que deve ajudar a reduzir e até sanar as dívidas dos clubes nacionais.