Porto acerta com Bruno Martins, zagueiro da seleção da Holanda

Após se destacar na seleção da Holanda na Copa do Mundo, o zagueiro Bruno Martins Indi deixou o holandês Feyenoord e foi anunciado nesta terça-feira como novo reforço do Porto. O jogador, que tem origem portuguesa, assinou contrato de quatro anos e foi negociado pelo valor de 7,7 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões).

Pelo acerto, Martins Indi tem vínculo com o novo clube até 30 de junho de 2018. A rescisão de contrato do zagueiro é de 40 milhões de euros, de acordo com as informações divulgadas pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Martins Indi foi um dos principais defensores da equipe montada pelo técnico Louis Van Gaal. Jogador de confiança do treinador, que levou a Holanda ao terceiro lugar da Copa, o zagueiro protagonizou um dos lances mais perigosos do torneio ao sofrer uma forte pancada na cabeça e desmaiar em campo, na partida contra a Austrália.

Por conta do susto, ficou fora do jogo seguinte, contra o Chile. Mas voltou nas oitavas de final, contra o México. Ao todo disputou seis jogos, incluindo a decisão do terceiro lugar, quando os holandeses venceram o Brasil por 3 a 0.

Filhos de pais de Guiné-Bissau, o jogador nasceu na cidade portuguesa de Barreiro, mas foi morar com a família em Roterdã antes de completar um ano de idade. Lá se naturalizou e acabou sendo convocado para a seleção holandesa anos depois.