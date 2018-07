Porto adota estilo 'tiki-taka' de Barcelona e seleção espanhola

O novo Porto para a temporada 2014/2015 fala castelhano. Com a chegada de Iván Marcano, o time português, agora comandado por Julen Lopetegui, passa a ter seis jogadores espanhóis em seu elenco, como jamais existiu em Portugal. Depois de fracassar na temporada anterior, o Porto aposta tudo num modelo de sucesso da Europa, baseado nos trabalhos de Pep Guardiola, no Barcelona, e Vicente del Bosque, na seleção espanhola.

O time azul de Portugal está forrado de espanhóis. Antes de Marcano, já estavam no grupo os seguintes atletas: Adrián López, Cristian Tello, Óliver Torres, José Ángel e Andrés Fernández. Quando o presidente do Porto, Costa Pinto, escolheu o técnico espanhol para comandar sua equipe já sabia que o toque de bola mostrado por Barcelona e Espanha seria a base do futebol do time dali para frente.

Pinto sempre gostou desse estilo, o 'tiki-taka', de modo a romper com seu passado mais recente de se insinuar em campo. Tudo isso também tem a ver com a temporada desastrosa de 2013/2014, quando o Porto viu seus concorrentes erguendo taças e ele próprio deixando a desejar, sem conquistas.

Aos 76 anos, o presidente bancou o novo treinador, na verdade pouco conhecido em Portugal, e que havia se destacado nas categorias Sub-19 e 21 das seleções espanholas. Julen Lopetegui tem 47 anos. E ganhou do dirigente um poder de escolher jogadores que talvez somente José Mourinho já teve no clube. O comandante já arrancou jogadores do Atlético de Madrid e Real Madrid, como o brasileiro Casemiro, que estava no time B antes de ganhar chances na equipe principal de Madri, por exemplo.