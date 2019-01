Porto anuncia retorno do zagueiro Pepe, que assina até 2021

Doze anos depois, o zagueiro Pepe está de volta ao Porto. Nesta terça-feira, o clube português anunciou a contratação do veterano jogador de 35 anos, que havia sido liberado pelo Besiktas no fim do ano passado. Apesar da idade avançada, o atleta assinou vínculo por dois anos e meio, até junho de 2021.

Pepe estava sem clube desde o último dia 17, quando o Besiktas, em meio a uma crise financeira, anunciou a rescisão de seu contrato. Desde então, a imprensa europeia vinha especulando sobre um possível retorno do jogador ao Porto, mas foi somente nesta terça que ele se concretizou.

Nascido em Maceió e naturalizado português, Pepe surgiu na base do Corinthians-AL, mas logo foi para Portugal, para atuar no Marítimo. Em 2004, chegou ao Porto, onde de fato despontou para o futebol mundial. Foram três temporadas com a camisa do clube, e o desempenho foi tão bom que chamou a atenção do Real Madrid.

Pepe vestiu as cores do gigante espanhol por 10 anos, de 2007 a 2017, até chegar ao Besiktas. Uma temporada e meia depois, ele retorna para o Porto, onde venceu o Mundial de Clubes de 2004, dois Campeonatos Portugueses, uma Copa de Portugal e duas Supercopas do país.

Curiosamente, neste retorno ao Porto, Pepe deve brigar por posição com dois brasileiros, Felipe e Éder Militão, que têm se destacado no miolo de zaga da equipe. Ele ainda terá como companheiros de time os goleiros Vaná e Fabiano, os laterais Jorge, Alex Telles e João Pedro, o meia Otávio e os atacantes Tiquinho e Fernando, além do goleiro Casillas, com quem atuou por anos no Real.