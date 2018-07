Porto anuncia saída do goleiro Helton após 11 anos

A longa e vitoriosa passagem de Helton pelo Porto chegou oficialmente ao fim. Nesta terça-feira, o clube português anunciou em comunicado a saída do veterano goleiro brasileiro, "em decisão de comum acordo", encerrando um período de 11 anos em que o jogador atuou pela equipe. Revelado pelo Vasco, Helton se transferiu para o futebol português em 2002, mas para o União Leiria. Três anos, depois, porém, ele foi contratado pelo Porto. Desde então, vinha atuando pelo clube, com um currículo recheado de conquistas e com mais de 200 partidas disputadas no Campeonato Português, o que deixa como segundo estrangeiro que mais vezes defendeu o clube no torneio, atrás apenas do também brasileiro Aloísio.

Além disso, Helton chegou a ser capitão do Porto. Nos últimos anos, porém, vinha perdendo espaço no time, se tornando reserva, especialmente após a contratação do goleiro espanhol Iker Casillas em 2015. Ainda assim, acumula impressionantes números pelo time, que incluem a conquista de sete títulos do Campeonato Português, um da Liga Europa, quatro da Copa de Portugal e seis da Supercopa de Portugal.

Hoje com 38 anos, Helton também possui passagens pela seleção brasileira, tendo sido convocado para a equipe que fracassou nos Jogos Olímpicos de 2000 e também para o grupo que foi campeão da Copa América de 2007. Agora oficialmente sem clube, Helton ainda não indicou quais serão os seus próximos passos no futebol.