Porto atravessa rivalidade ibérica e investe em busca de títulos

Inimigos há mais de 500 anos por causa de disputas territoriais na América, espanhóis e portugueses não se dão bem mesmo sendo vizinhos territoriais na Europa. Apesar da rivalidade histórica, o presidente do Porto, José Nuno Pinto da Costa, ultrapassou a fronteira em um lado da Península Ibérica e deu oportunidade para a língua castelhana prevalecer em seu domínios para voltar ao caminho das conquistas em campo.

Goleiro com passagens discretas por Barcelona e Real Madrid na década de 1990, Julen Lopetegui fez sucesso apenas em clubes menores como o Logronés e o Rayo Vallecano, time pelo qual encerrou a carreira em 2002. Um ano depois de pendurar as luvas, o basco assumiu o comando da pequena equipe madrilenha na segunda divisão, e foi demitido na décima rodada, antes de o time ser rebaixado.

O que parecia ser uma carreira fadada ao fracasso, inclusive com o ex-goleiro abandonando o cargo para virar comentarista de TV na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, teve um novo recomeço após o Real Madrid Castilla nomeá-lo como comandante da equipe. Depois de realizar boa campanha na terceira divisão da Espanha, o técnico assumiu o comando das seleções de base da Espanha e sob sua batuta, jogadores como Thiago Alcântara, Koke, Illarramendi, Isco, Morata, Rodrigo e Tello conquistaram o Torneio Europeu Sub-19 em 2012 e o Sub-21 em 2013.

Por causa do sucesso obtido nas canteiras espanholas, Pinto da Costa não hesitou em contratar Lopetegui para assumir o cargo de treinador principal de seu clube, o Porto, para importar seu estilo de jogo, inspirado no 'tiki-taka' do Barcelona de Pep Guardiola e na alta rotatividade de posicionamento da seleção espanhola, de Vicente Del Bosque, ao time azul e branco de Portugal.

REFORÇOS

Com carta branca do mandatário portista, talvez dada apenas a José Mourinho, Lopetegui teve uma oportunidade que poucos treinadores do Porto tiveram nos últimos anos: investir. Conhecido como um dos melhores clubes do mundo por vender jogadores de baixo preço por cifras astronômicas, como Falcao García, Pepe e Hulk, o clube foi à forra no mercado internacional e gastou 43,23 milhões de euros (R$ 125,86 milhões) entre aquisições e empréstimos de atletas.

Dentre os quatorze nomes contratados pelo Porto nesta temporada, sete são compatriotas de Lopetegui. Conhecidos do treinador desde a época da base na seleção, Óliver Torres e Cristian Tello foram emprestados por Atlético de Madrid e Barcelona, respectivamente, até o fim da competição, enquanto Adrián López foi o maior investimento do clube na janela de transferência: R$ 32 milhões. Além deles, o Porto também apostou em jogadores que se destacaram na Copa do Mundo e anunciou as chegadas do argelino Yacine Brahimi e do holandês Bruno Martins Indi, ambos por R$ 42,5 milhões.

Outra das principais contratações da equipe portuguesa foi Casemiro, conhecido do futebol brasileiro. Emprestado pelo Real Madrid e adaptado ao futebol europeu, o volante que cresceu no São Paulo mostra confiança nas ideias de Lopetegui. "O Porto vem se reforçando e já possuía uma base muito boa. Eu gostei do projeto do Porto justamente por sentir que o time tem qualidade e ambição de brigar por títulos. Nós vamos trabalhar e batalhar muito por isso", disse Casemiro ao Estado.

RESULTADOS

Pouco depois de chegar ao clube e trazer reforços com seu aval, Lopetegui entrou em polêmica com a torcida. Optando por jogar com Óliver Torres e Brahimi abertos no ataque, o espanhol barrou o ídolo do clube, Ricardo Quaresma, que passou a amargar o banco de reservas. No entanto, a forma de jogar da equipe e as boas partidas das contratações amenizaram o princípio de rusgas entre técnico e portistas, assim como as primeiras vitórias na Liga.

Mesmo que ainda esteja no começo, o projeto de Lopetegui vem fazendo sucesso. Por causa da má colocação no torneio nacional no ano passado, antes de sua chegada, o Porto teve de disputar os playoffs da Liga dos Campeões contra o Lille, e correspondeu às expectativas ao vencer tanto fora de casa (1 a 0) quanto no Estádio do Dragão (2 a 0), diante de sua torcida. No Campeonato Português, o time é um dos líderes do torneio, com 9 pontos, e tem no capitão Jackson Martínez o artilheiro do torneio, que já fez quatro gols em três jogos.

Apesar de saber da pressão por uma campanha melhor, Lopetegui acredita que sua filosofia de trabalho e os jogadores trazidos ajudarão o clube a voltar ao topo na Europa. "A exigência é muito grande, o ano passado não foi bom. Temos uma equipe muito jovem. Vieram jogadores que, logicamente, conhecia bem, mas maioritariamente jovens. São projetos e que agora têm de demonstrar que são capazes de dar este passo, e não é apenas jogar dez ou 15 minutos, têm de assumir e ser protagonistas. É essa a exigência que existe aqui".