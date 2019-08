Porto avalia a contratação do colombiano Miguel Borja, do Palmeiras

O Porto, de Portugal, estuda contratar o atacante colombiano Miguel Borja, do Palmeiras. Segundo o jornal português O Jogo, empresários procuraram a diretoria do clube para oferecer o jogador de 26 anos em uma negociação por empréstimo por uma temporada, com valor de compra fixado ao fim do período em cerca de R$ 23 milhões.

A janela de transferências para o futebol português vai até a próxima segunda-feira. Até lá, a diretoria do Porto vai estudar se vai prosseguir com a negociação. O Porto disputou cinco partidas nesta temporada, com três todadas pelo campeonato local e mais dois compromissos pela fase prévia da Liga dos Campeões. Apesar da oportunidade em trazer Borja, o clube avalia estar satisfeito com o elenco atual.

Borja disputou nesta temporada 17 jogos, com cinco gols marcados pelo Palmeiras, três pelo Campeonato Paulista e dois pela Copa Libertadores. O atacante ficou no banco de reservas na última terça-feira e não entrou em campo na partida de volta pelas quartas de final da Libertadores, contra o Grêmio, no estádio do Pacaembu. Pelo Brasileirão, ele atuou somente uma vez.

⚽ @Palmeiras' Miguel Borja has found the back of the net 1️⃣1️⃣ times in #Libertadores action for the club!

His goal in the Round of 16 First Leg against Godoy Cruz was quite the beauty: pic.twitter.com/0ulOZTD5RU — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) August 10, 2019