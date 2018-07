Porto confirma contratação de Alex Sandro, do Santos

SANTOS - O Santos perdeu mais um importante jogador para o restante do Campeonato Brasileiro e para tentar ganhar o Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão. Alex Sandro foi vendido ao Porto, de Portugal, pelo grupo de investidores HAZ por 9,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 21 milhões). Ele assinou contrato por cinco temporadas e depois de disputar o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira, na Colômbia, se apresenta ao clube português.

Em fevereiro de 2010, o HAZ, liderado pelo empresário argentino Gustavo Arribas, contratou Alex Sandro do Atlético Paranaense por 2,2 milhões de euros e registrou o jogador no Deportivo Maldonado, do Uruguai. O lateral-esquerdo foi emprestado ao Santos que vai receber 15% sobre a diferença entre os valores de compra e venda, pouco mais de R$ 2,4 milhões.

A saída de Alex Sandro contraria o discurso da direção do Santos de que não haverá desmanche do elenco campeão da Libertadores. Além das perdas previstas e confirmadas de Maikon Leite (Palmeiras), Zé Eduardo (Genoa, da Itália) e Keirrison (voltará ao Barcelona no fim do mês, quando termina o seu empréstimo), também deixaram o clube Jonathan (Inter de Milão), Alan Patrick (Shakhtar Donetsk), Charles (Cruzeiro) e agora Alex Sandro. Danilo também foi vendido ao Porto, mas fica no clube até o fim do ano. Para Muricy Ramalho, o êxodo vai continuar até o final da janela para transferências internacionais, em 31 de agosto. O próximo pode ser Arouca, pretendido pela Fiorentina, da Itália.

Embora não fosse o titular da lateral-esquerda, ocupada por Léo, Alex Sandro vai fazer falta. Em quase um ano e meio de clube, ele jogou 57 vezes e marcou três gols. Nesta temporada, ele atuou 24 vezes - 11 pela Libertadores, sete pelo Campeonato Paulista e seis pelo Campeonato Brasileiro. Léo participou de 29 jogos - 15 do Campeonato Paulista, 12 da Libertadores e dois do Brasileiro.

Até agora, o Santos contratou os atacantes Borges, Alan Kardec e Rychely, os meio-campistas Henrique, Ibson e Roger Gaúcho e o lateral-direito Leandro Silva. Muricy pede mais dois laterais), um meia e um atacante, mas corre o risco de não ser atendido porque a janela para contratações de jogadores que estão no exterior está fechada.