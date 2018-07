Porto demonstra interesse em Mano e Muricy Ramalho

Dois grandes técnicos do futebol brasileiro são alvos do Porto: Muricy Ramalho (Fluminense) e Mano Menezes (Corinthians). O desempenho dos treinadores nos últimos anos agrada aos dirigentes portugueses, que estão dispostos a abrir o cofre para ter um brasileiro no comando da equipe para a próxima temporada do Campeonato Português.

De acordo com o jornal Record, as investidas em Mano e Muricy serão feitas devido à dificuldade do acerto entre Porto e o treinador português André Villas-Boas, do Acadêmica - a pouca experiência de Villas-Boas também pesa para o acerto.

Mas as investidas do Porto não serão fáceis. Mano Menezes renovou contrato com o Corinthians após a queda da Libertadores por mais um ano. Muricy acabou de chegar ao Fluminense e não tem como característica quebrar contratos.