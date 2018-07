Porto demonstra interesse em Mano Menezes e Muricy Dois grandes técnicos do futebol brasileiro são alvos do Porto: Muricy Ramalho, atualmente no Fluminense, e Mano Menezes, do Corinthians. O desempenho dos treinadores nos últimos anos agrada aos dirigentes portugueses, que estão dispostos a abrir o cofre para ter um brasileiro no comando da equipe para a próxima temporada do futebol europeu.