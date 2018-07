Porto derrota Lille por 2 a 0 e avança na Liga dos Campeões

Os brasileiros foram os grandes destaques da fase preliminar da Liga dos Campeões nesta terça-feira. Eles ajudaram o Porto a entrar na fase de grupos da principal competição europeia e balançaram as redes pelo Maribor, da Eslovênia, e pelo APOEL Nicosia, do Chipre.

Em Portugal, os jogadores do Brasil não deixaram marca no placar, mas contribuíram com a vitória do Porto sobre o Lille por 2 a 0 - os portugueses já haviam vencido no jogo de ida, por 1 a 0. O time contou com Fabiano, Maicon, Casemiro (ex-São Paulo), além de Alex Sandro e Danilo, convocados recentemente pelo técnico Dunga para a seleção brasileira.

Os gols do Porto só saíram no segundo tempo. O francês Yacine Brahimi, aos 3 minutos, e o colombiano Jackson Martínez, destaque de sua seleção na Copa do Mundo, anotou o segundo aos 24 minutos. Agora a equipe de Portugal aguarda o sorteio, a ser realizado na sexta-feira, para conhecer seus rivais na fase de grupos da Liga.

Na Escócia, o Maribor surpreendeu o Celtic com gol do brasileiro Marcos Tavares, aos 30 minutos do segundo tempo. A partida de ida terminara empatada em 1 a 1. Teve gol brasileiro também na goleada do APOEL Nicosia sobre o AaB Aalborg, da Dinamarca, por 4 a 0. Vinicius anotou aos 28 minutos de jogo. De Vincenti, Aloneftis e Sheridan anotaram os outros gols da partida.

O BATE Borisov também garantiu sua vaga nesta quarta, ao derrotar o Slovan Bratislava por 3 a 0. Gordeychuk, Kryvets e Rodionov balançaram as redes pelo time bielo-russo. Na partida de ida, os dois times empataram em 1 a 1.

Mais cedo nesta sexta, o brasileiro Hulk marcou dois gols na vitória do Zenit sobre o Standard Liège por 3 a 0, em São Petersburgo, na Rússia. O triunfo garantiu a equipe russa na fase de grupos da Liga dos Campeões.