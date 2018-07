Porto derrota Málaga em casa e abre vantagem na Copa dos Campeões

O Porto fez valer seu mando de campo nesta terça-feira e abriu vantagem sobre o Málaga, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Jogando no Estádio do Dragão, o time português dominou o rival espanhol e venceu por 1 a 0. João Moutinho, com assistência do brasileiro Alex Sandro, marcou o único gol da partida.

Com o resultado, o Porto joga por um empate na partida de volta para avançar às quartas de final. O jogo está marcado para o dia 13 de março, no Estádio La Rosaleda, na Espanha.

Recheado de brasileiros, o Porto entrou em campo com o goleiro Helton, os laterais Danilo e Alex Sandro, ambos ex-jogadores do Santos, e o volante Fernando, com passagem pelo Vila Nova. Foi justamente Fernando quem teve a melhor chance de gol no primeiro tempo, aos 17, quando desperdiçou a sobra após cobrança de escanteio.

Depois de um primeiro tempo sem graça, o Porto tomou a iniciativa no começo do segundo tempo e quase abriu o placar aos 7 minutos. Izmailov recebeu cruzamento na área e, com o gol aberto, mandou para fora. A bola entrou três minutos depois. Alex Sandro cruzou rasteiro e João Moutinho completou para as redes.

Do lado do Málaga, Júlio Baptista formou dupla de ataque com o paraguaio Roque Santa Cruz. Mas pouco ameaçaram o gol de Helton. O brasileiro acabou sendo substituído aos 32 minutos da segunda etapa pelo compatriota Lucas Piazon, outro ex-jogador do São Paulo. Piazon também teve dificuldades para levar perigo ao Porto. E mal conseguiu pressionar a defesa dos anfitriões. O Porto se segurou na defesa nos minutos finais e garantiu a vitória.