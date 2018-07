Porto e Benfica perdem titulares na Liga Europa

Os dois se lesionaram nas partidas de seus times na última quinta-feira. Porto (contra o Spartak) e Benfica (ante o PSV) entraram em campo praticamente classificados por conta de vitórias expressivas nos seus jogos de ida das quartas da final da Liga Europa. Nem assim pouparam titulares e agora arcarão com esta decisão.

O atacante Eduardo Sálvio quebrou o dedinho do pé direito e passará por uma cirurgia na segunda-feira, conforme informou o Atlético de Madrid, clube que o emprestou ao Benfica. Aos 20 anos, o jovem tem sido um dos principais nomes do clube português na temporada e debutou na seleção argentina no final do mês passado.

No Porto, o uruguaio Fucile fraturou a clavícula esquerda no jogo em Moscou e não deve voltar a campo antes de um mês. Ele culpou a grama artificial do estádio Luzhniki, do Spartak, pela contusão. "Se fosse um gramado normal e não um sintético, não me teria lesionado".