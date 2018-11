Porto e Schalke vencem e se aproximam de vaga nas oitavas da Liga dos Campeões

Porto e Schalke 04 praticamente garantiram, nesta terça-feira, uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões, após a disputa da quarta rodada da fase de grupos.

O time português goleou, por 4 a 1, o Lokomotiv Moscou, no Estádio do Dragão, e atingiu dez pontos na liderança do Grupo D. O time russo, sem nenhum ponto ganho, está eliminado. Os mexicanos Heitor Herrera e Jesus Corona, além do malinês Moussa Marega e o brasileiro Otavio, fizeram os gols da equipe portuguesa. O peruano Farfán descontou para o Lokomotiv.

No outro jogo da chave, o Schalke, jogando em Gelsenkirschen, bateu o Galatasaray por 2 a 0, com gols do austríaco Guido Burgstaller e do alemão Mark Uth, um em cada tempo. Com o resultado, o time alemão soma oito pontos, enquanto a equipe turca continua com quatro. Restam duas rodadas para o fim desta primeira fase, o que deixa Porto e Schalke próximos da classificação.

A próxima rodada está prevista para o dia 28. Sem chances de classificação, o Lokomotiv recebe em Moscou o Galatasaray. Já o Schalke viaja para Portugal, onde vai enfrentar o Porto.