Porto empata na Ucrânia e lidera na Liga dos Campeões

O Porto estava perdendo por 2 a 0 até os 44 minutos do segundo tempo, mas conseguiu uma incrível reação e foi buscar o empate de 2 a 2 com o Shakhtar Donetsk, nesta terça-feira, em Lviv, na Ucrânia. Com isso, o time português manteve a liderança isolada do Grupo H da Liga dos Campeões da Europa.

Como tinha goleado o BATE Borisov por 6 a 0 na estreia, o Porto lidera agora com quatro pontos. O segundo lugar é justamente do time bielo-russo, que se recuperou da derrota na primeira rodada e ganhou nesta terça-feira do lanterna Athletic Bilbao por 2 a 1, chegando aos três pontos.

Agora com dois pontos no Grupo H, o Shakhtar não pôde jogar em seu estádio porque a cidade de Donetsk é uma das mais afetadas pelo conflito político que atinge a Ucrânia. Assim, o time foi a Lviv para encarar o Porto nesta terça-feira, em sua estreia em casa na competição continental.

Nesta terça-feira, o Shakhtar Donetsk abriu 2 a 0 com dois gols brasileiros. Alex Teixeira fez 1 a 0 aos sete minutos do segundo tempo e Luiz Adriano ampliou aos 40. Mas o Porto teve forças para buscar o empate: o colombiano Jackson Martinez marcou duas vezes, aos 44, de pênalti, e já aos 49.

No outro jogo do grupo, o BATE Borisov aproveitou o fato de jogar em casa e se reabilitou. Polyakov e Karnitskiy abriram 2 a 0 para o time bielo-russo ainda no primeiro tempo. O Athletic Bilbao ainda diminuiu com Aduriz, mas não evitou a derrota que o deixou com apenas um ponto na competição.