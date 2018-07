Porto encerra o Português com campanha invicta Um dia depois de renovar até 2016 com Hulk, seu principal jogador, o Porto confirmou neste sábado a campanha invicta no título Português. Fora de casa, mesmo com o time reserva, venceu o Marítimo por 2 a 0 e fechou a competição com 21 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Benfica.