Porto frustra São Paulo e quer negociar Maicon por R$ 38,4 milhões

O plano do São Paulo em contar com o zagueiro Maicon pelo restante da temporada não será de fácil conclusão. O Porto, dono dos direitos econômicos e que emprestou o jogador ao clube paulista até o fim de junho, pretende negociar o defensor para outras equipes europeias e já tem o preço definido em R$ 38,4 milhões, segundo site do jornal português A Bola.

O defensor é titular do time do técnico Edgardo Bauza e manifestou a vontade de continuar no São Paulo. Como o contrato de empréstimo vai somente até o fim de junho, Maicon depende de um novo vínculo para poder disputar a semifinal da Copa Libertadores, no começo de julho, contra o Atlético Nacional, da Colômbia. A diretoria do clube paulista também tem o interesse em prolongar a passagem do jogador, mas admite a dificuldade da negociação.

De acordo com a imprensa portuguesa, clubes europeus já manifestaram interesse em contratar o defensor de 27 anos. Como o mercado europeu tem maior capacidade finaneira, o Porto entende que esse será o destino mais provável do zagueiro, embora a diretoria compreenda a vontade de Maicon em permanecer no São Paulo.

O São Paulo tem estudado uma forma de como prolongar a permanência do zagueiro na equipe. O valor de R$ 38,4 milhões é alto para os padrões brasileiros, mas um novo vínculo por empréstimo não está descartado. O assunto da permanência do defensor criou desgaste nos últimos dias e levou o diretor de futebol Luiz Cunha a pedir demissão por não concordar que o clube gastasse R$ 8,8 milhões em Cueva em vez de priorizar o investimento para manter Maicon.