Porto goleia BATE Borisov com 3 gols de meia da Argélia

Em um grupo com três clubes com mais tradição disputando duas vagas às oitavas de final, o Porto se deu bem em sua estreia contra a equipe mais fraca. Nesta quarta-feira, no estádio do Dragão, na Cidade do Porto, o time português não deu chances ao BATE Borisov, da Bielo-Rússia, e goleou por 6 a 0 em sua estreia no Grupo H da Liga dos Campeões da Europa.

O grande destaque da partida foi um meia francês naturalizado argelino que tem o apelido de "Garrincha de Granada". Com três gols - um deles em perfeita cobrança de falta e os outros dois em jogadas individuais -, Yacine Brahimi comandou o Porto e justificou a alcunha recebida nos tempos em que defendeu o Granada nas duas últimas temporadas do Campeonato Espanhol - tempo suficiente para despertar o interesse português pelo seu futebol.

Os outros três gols do Porto na estreia foram marcados pelo atacante colombiano Jackson Martínez, pelo também atacante espanhol Adrian - recém-contratado junto ao Atlético de Madrid - e pelo camaronês Vincent Aboubakar.

A goleada em casa colocou o Porto na liderança isolada do grupo porque a outra partida da chave terminou empatada. No Novo San Mamés, em Bilbao, o Athletic Bilbao não conseguiu superar a forte marcação do Shakhtar Donetsk e ficou na igualdade sem gols. Em campo, o time ucraniano teve a presença de oito jogadores brasileiros - seis titulares e dois reservas.