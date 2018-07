Porto goleia Villarreal por 5 a 1 e fica perto da decisão da Liga Europa

PORTO - Em grande momento na atual temporada, o Porto surpreendeu nesta quinta-feira ao golear o Villarreal por 5 a 1, diante de sua torcida. O resultado deixou o time português em uma situação muito confortável para buscar na próxima semana, na Espanha, a vaga na final da Liga Europa.

Se confirmar a classificação na quinta-feira que vem, o atual campeão nacional terá pela frente um adversário conhecido: Benfica ou Braga, ambos de Portugal. No jogo de ida, também nesta quinta, o Benfica levou a melhor e venceu por 2 a 1, em casa. A grande final está marcada para o dia 18 de maio, em Dublin, na Irlanda.

Jogando em casa, o Porto fez valer o mando de campo e abriu boa vantagem sobre o Villarreal, de Nilmar. O brasileiro e o italiano Giuseppe Rossi, principais destaques do time espanhol, foram ofuscados pelo colombiano Falcão, autor de quatro dos cinco gols da equipe da casa.

O Villarreal chegou a sair na frente, com gol de Cani, aos 44 minutos de jogo. Contudo, não resistiu à reação dos anfitriões. Falcão empatou logo aos 4 do segundo tempo, em cobrança de pênalti. Guarin deixou o Porto na frente, na sequência, e o mesmo Falcão balançou as redes mais três vezes para garantir a vitória. Ele disparou na liderança da artilharia da Liga Europa, com 15 gols, à frente de Rossi, com 10.

Também em Portugal, o Benfica saiu na frente no confronto da outra semifinal. O brasileiro Jardel abriu o placar no início do segundo tempo para os donos da casa. O Braga empatou também com gol brasileiro. Vandinho deixou tudo igual três minutos depois. Mas Cardozo decretou a vitória dos anfitriões, aos 14.